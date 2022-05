Milan, Gazidis: «Scudetto risultato monumentale. Futuro? Voglio restare» (Di lunedì 30 maggio 2022) L’a.d. del Milan Gazidis ha parlato della conquista dello Scudetto da parte dei rossoneri e della questione legata alla cessione del club Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in una lunga intervista al The Guardian ha parlato della conquista dello Scudetto e della questione legata alla cessione del club. VITTORIA Scudetto – «Sei subito in euforia e gioia, ma poi ti rendi conto che questo è un risultato davvero monumentale non solo per quello che abbiamo fatto ma per come l’abbiamo fatto, che è molto diverso. Già all’inizio della stagione credevamo di aver creato qualcosa di speciale sulla base di una chiara idea di costruire un nuovo Milan attorno a una squadra molto giovane. Penso che sia la squadra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’a.d. delha parlato della conquista delloda parte dei rossoneri e della questione legata alla cessione del club Ivan, amministratore delegato del, in una lunga intervista al The Guardian ha parlato della conquista delloe della questione legata alla cessione del club. VITTORIA– «Sei subito in euforia e gioia, ma poi ti rendi conto che questo è undavveronon solo per quello che abbiamo fatto ma per come l’abbiamo fatto, che è molto diverso. Già all’inizio della stagione credevamo di aver creato qualcosa di speciale sulla base di una chiara idea di costruire un nuovoattorno a una squadra molto giovane. Penso che sia la squadra ...

