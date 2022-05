Furto nella notte in una stazione di servizio a Montella, indagini in corso (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (AV) – Questa notte è stato perpetrato un Furto in una stazione di servizio di Montella. I malviventi hanno forzato la colonnina della cassa self service del distributore di carburante e aspirato le banconote dalla cassaforte interna. Ancora da quantificare il bottino. indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Questaè stato perpetrato unin unadidi. I malviventi hanno forzato la colonnina della cassa self service del distributore di carburante e aspirato le banconote dalla cassaforte interna. Ancora da quantificare il bottino.inda parte dei Carabinieri della locale Compagnia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

