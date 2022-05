GP Mugello, Lorenzo: "Alla Ducati servirebbe un Marquez o uno Stoner" - News (Di sabato 28 maggio 2022) Il weekend del GP d'Italia è molto importante per tutte le squadre italiane, factory e non. La Ducati è una di queste. Jorge Lorenzo, il fenomeno maiorchino, anche lui pilota della rossa in passato, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Il weekend del GP d'Italia è molto importante per tutte le squadre italiane, factory e non. Laè una di queste. Jorge, il fenomeno maiorchino, anche lui pilota della rossa in passato, ...

Advertising

motosprint : GP Mugello, #Lorenzo: “Alla Ducati servirebbe un #Marquez o uno #Stoner” - News - gponedotcom : Aron Canet in testa nella terza sessione di prove libere di Moto2, con Pedro Acosta e Augusto Fernandez subito a ru… - dianatamantini : MOTO2 - Ultimo turno di libere Moto2 con Aron Canet al comando. Numero da circo per Celestino Vietti, anche Lorenzo… - corsedimoto : MOTO2 - Ultimo turno di libere Moto2 con Aron Canet al comando. Numero da circo per Celestino Vietti, anche Lorenzo… - muoversintoscan : ???? Trasporti e viabilità: tutto quello che c'è da sapere sul Motomondiale al Mugello: -