Diversity Media Awards 2022, da Giorgia Soleri a Zerocalcare: "Ecco perché è fondamentale parlare di inclusione, disabilità e diversità" (Di sabato 28 maggio 2022) L'idea è semplice ma ha alle spalle decenni di battaglie civili, sociali ed economiche per il riconoscimento di tutt*. Lo scopo dei Diversity Media Awards è "creare un immaginario positivo delle diversità, libero e privo di stereotipi". Lo riassume così Francesca Vecchioni, durante la serata di premiazione celebrata al Teatro Franco Parenti di Milano e trasmessa su Rai1. "Questi premi – spiega – sono stati ideati e realizzati per fare in modo che chi costruisce, chi lavora, chi scrive nei Media e quindi chi rappresenta la realtà riesca a farlo nel modo più inclusivo possibile, rappresentando tutte le persone: per genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età, etnia, disabilità".

