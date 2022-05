Cecilia e Ignazio separati. La Rodriguez a Cannes mentre Moser… (Di sabato 28 maggio 2022) La famosa coppia separata in queste ore. Cecilia presente a Cannes, Ignazio in Italia sceglie il suo altro amore Anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vivono separati. Non sempre sia chiaro, anzi è un evento piuttosto raro visto che i due convivono e anche quando devono spostarsi in giro per il mondo spesso e volentieri si accompagnano. In questi giorni però la sorella di Belen si è recata in Francia, più precisamente a Cannes, città dalla quale ha postato scatti che hanno attirato la curiosità e l’affetto dei fan sui social. Tutto questo mentre il fidanzato si trova a Trento per il fine settimana in famiglia. E tra una nuotata in piscina e l’altra, Nacho ha trovato anche il momento per concedersi una bella corsa in bicicletta in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022) La famosa coppia separata in queste ore.presente ain Italia sceglie il suo altro amore AncheMoser evivono. Non sempre sia chiaro, anzi è un evento piuttosto raro visto che i due convivono e anche quando devono spostarsi in giro per il mondo spesso e volentieri si accompagnano. In questi giorni però la sorella di Belen si è recata in Francia, più precisamente a, città dalla quale ha postato scatti che hanno attirato la curiosità e l’affetto dei fan sui social. Tutto questoil fidanzato si trova a Trento per il fine settimana in famiglia. E tra una nuotata in piscina e l’altra, Nacho ha trovato anche il momento per concedersi una bella corsa in bicicletta in ...

Advertising

361_magazine : Fine settimana da separati per Ignazio e Cecilia - raffaellamarus3 : @PecoraNerah28 Intanto Cecilia e Ignazio stanno insieme da 5 anni...e Ignazio non ha messo nemmeno un igs con manuel...chissà come mai? - 361_magazine : - SanremoNews : Weekend a Sanremo per Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser: ieri sera una pizza sul lungomare - 361_magazine : L’ultima gag di Ignazio e Cecilia -