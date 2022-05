Sparatoria in Texas | la polizia sotto i riflettori

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo ladi massa avvenuta in una scuola elementare in, nella quale sono morti 19 bambini, il governatore del, Greg Abbott, ha elogiato le forze dell’ordine che sono arrivate sulla scena, dicendo che il bilancio delle vittime sarebbe stato molto più alto se non fosse stato per il “coraggio straordinario” dei primi

A due giorni dalla strage nella Robb Elementary di Uvalde , in, la presenza di un uomo armato ... Circa 20 minuti dopo, i paramedici sono stati chiamati per una. "Al momento non ...Il bilancio dellaverificatasi martedì 24 maggio presso una scuola elementare a Uvalde, in, è di 19 bambini e due adulti uccisi. Laè avvenuta presso la Robb Elementary ...L’uomo è morto due giorni dopo la scomparsa di sua moglie, la donna che ha fatto da scudo con il suo corpo per salvare la vita dei suoi alunni durante la sparatoria perpetuata ... Nel mezzo Jose, che ...New York. Joe Biden vola in Texas domenica con la moglie Jill per incontrare le famiglie delle vittime della strage alla scuola elementare di Uvalde, mentre negli Usa monta la protesta contro le armi.