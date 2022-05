Advertising

AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Nuovo vertice con #Dybala: l'#Inter chiede tempo. Oggi è attesa la risposta di #Perisic - michaelgscott0 : RT @Gazzetta_it: Nuovo vertice con #Dybala: l'#Inter chiede tempo. Oggi è attesa la risposta di #Perisic - Gazzetta_it : Nuovo vertice con #Dybala: l'#Inter chiede tempo. Oggi è attesa la risposta di #Perisic - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice. @AlfredoPedulla -

La Gazzetta dello Sport

Ieri tra il club e l'entourage del giocatore c'è stato uncontatto: nulla di, solo un aggiornamento sulla situazione attuale, con l'Inter che non può ancora impegnarsi con un'offerta ...Siamo rimasti due anni alriuscendo a fare qualcosa di super contro le previsioni. Uno ... Tonali dicevano potesse essere ilPirlo ma lui si sentiva come Gattuso. Direi che ha le ... Dybala-Inter, nuovo vertice. Oggi i nerazzurri sono pronti a scoprire le carte ha eletto il nuovo capogruppo: sarà Renata Garra mentre Giovanna Regis ha avuto l’incarico di cassiera sezionale. Enzo Boldini, dopo una lunghissimo periodo al vertice oftaliano, ha lasciato per età ...Il tema sarà sempre lo stesso: Ferrari contro Red Bull. In Spagna c’è stato il cambio della guardia: Charles Leclerc e la Rossa sono stati scalzati al vertice da Max Verstappen e dalla scuderia di ...