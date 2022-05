Caporalato a Roma e lavoratori stranieri in nero | arrestato 39enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 maggio 2022) Una società di ‘facciata’, che gli serviva solo per portare avanti il suo giro d’affari. Quello che vedeva ‘protagonisti’irregolari, che lavoravano, in, in diversi bed and breakfast, case vacanze e affittacamere del centro di, come addetti alle pulizie. Un giro di sfruttamento, die intermediazione illecita che è stato smantellato perché gli agenti di Polizia del Distretto Trevi, dopo una serie di indagini, hannoin flagranza il ‘boss’, un cittadino della Colombia di 39 anni. Come funzionava ilnel centro diIlcoordinava quotidianamente le attività di pulizie e il collocamento deinelle varie strutture ricettive. E c’è di più: ...