Camera Commercio di Caserta, costituito il comitato per l'imprenditoria femminile (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è insediato alla Camera di Commercio di Caserta, il comitato per l'imprenditoria femminile (CIF), il cui obiettivo prioritario è di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili. "E' importante investire sull'imprenditorialità femminile – ha spiegato Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta – perché sono i dati economici che spingono in tal senso, ma soprattutto perché rappresenta una linea d'azione importante su cui è necessario investire non soltanto per una maggiore equità, ma soprattutto in una logica di crescita e sviluppo. Il comitato rappresenta un'opportunità ...

