Roma festa Circo Massimo oggi | ecco il percorso dei due bus | via alle 16 50 da via dell' Arcadia | poi il Circo Massimo passando per il Colosseo

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - francescomila18 : RT @LucianoLibero: Dovremmo organizzare una mega festa per il 2023 quando Renzi,Boschi,Nobili,BellanovaRosato e tutta Italia Viva scomparir… - AntonioAsr_RK2 : @chivves3ncul4 @kalulesimo Si, il problema è che toccherebbe spiegaje, che se la Roma dovesse vince la champions, l… -

E' fissata per oggi pomeriggio ladellaper celebrare, con i tifosi, la vittoria in Conference League. In base a quanto si apprende la squadra giallorossa, a bordo di due bus scoperti, raggiungerà intorno alle 17 il Circo ...al Circo Massimo coi tifosi Nel pomeriggio corteo alle Terme di Caracalla. Previsto oltre un milione di persone per celebrare la vittoria dei giallorossi in Conference League mercoledì ...Secondo le prime stima saranno un milione i tifosi giallorossi che invaderanno giovedì 26 maggio le strade della Capitale per festeggiare la vittoria della Roma nella Conference League. Fulcro dei ...Un gruppo di tifosi con indosso una t-shirt con su scritto "Roma Marcia ancora", con saluti romani annessi, è stato più volte fotografato e ripreso dagli organi di stampa internazionali.