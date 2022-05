Advertising

ilGiornale.it

Una bolgia, con unainvasione di ring alla fine. Delirio romano a Milano . Scardina si presentava con un record immacolato di 20 vittorie e 16 ko, 30 anni, l'obiettivo del titolo mondiale; per ...Di BattistaDraghi: "Suddito e succube degli Usa, ha fallito su tutto" 'Potrei persino ... Il suo è un vecchio trucco, unaverità' polemizza lo storico. Cardini critica anche le parole ... "Demolisce mezza costa di un continente". La minaccia estrema dello Zar Il capo dell'agenzia spaziale dei russi, Dmitry Rogozin, ha spiegato ad alcuni studenti che il missile Sarmat è in grado di distruggere "mezza costa di un continente": ecco cosa ha detto ...“Kean non controlla pallone e nervi. Ha fatto solo 3 passaggi in 76 minuti. Si fa pure ammonire per una mezza rissa”. Con questa pagella scritta e un 4,5 come voto totale, oggi, La Gazzetta dello Spor ...