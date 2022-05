Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di giovedì 26 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Vediamo quindi tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 26 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Vediamo quindi tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

PanariellinaIda : Michele allora questa sera c'è l'ultima puntata di Don Matteo secondo te chi sceglierà Anna tra Marco e Sergio????????… - zazoomblog : Alessandro di Uomini e Donne: chi è età oggi Instagram Ida Platano e Federica - #Alessandro #Uomini #Donne:… - ABBANNUNATO : Ida rappresenta una di quelle tante donne innamorate di un uomo “narcisista patologico” e chi ne ha incontrato uno… - giovannilorell1 : @uominiedonne Riccardo e Ida ma a chi volete prendere in giro ora basta andate via dai cogl.... - MaryPayne9444 : RT @Dresda8: Chi spinge Ida ancora tra le braccia di Riccardo NON VUOLE IL SUO BENE. E si Gianni, sto parlando di te #uominiedonne -