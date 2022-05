Sul vertice Quad di Tokyo i bombardieri nucleari di Russia e Cina (Di mercoledì 25 maggio 2022) La guerra in Ucraina, il programma di armamento della Corea del Nord, la situazione di Taiwan e un nuovo controverso accordo di sicurezza tra la Cina e le Isole Salomone sono le questioni che in queste ore vengono discusse vertice della Quad defence alliance, l’accordo tra India, Giappone, Australia e Usa. Anche se dai media più critici il Quad viene definito la Nato asiatica, non si tratta di un'alleanza militare formale, piuttosto di un forum strategico caratterizzato dall’organizzazione di riunioni semi-regolari, da scambi di informazioni ed esercitazioni militari. Non prevede quindi lo stesso tipo di accordi militari dell’Alleanza Atlantica, per la quale l’attacco a un membro è visto come un attacco a tutti, ma prevede uno scambio di informazioni costante tra i membri per poter prendere decisioni nell’interesse ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) La guerra in Ucraina, il programma di armamento della Corea del Nord, la situazione di Taiwan e un nuovo controverso accordo di sicurezza tra lae le Isole Salomone sono le questioni che in queste ore vengono discussedelladefence alliance, l’accordo tra India, Giappone, Australia e Usa. Anche se dai media più critici ilviene definito la Nato asiatica, non si tratta di un'alleanza militare formale, piuttosto di un forum strategico caratterizzato dall’organizzazione di riunioni semi-regolari, da scambi di informazioni ed esercitazioni militari. Non prevede quindi lo stesso tipo di accordi militari dell’Alleanza Atlantica, per la quale l’attacco a un membro è visto come un attacco a tutti, ma prevede uno scambio di informazioni costante tra i membri per poter prendere decisioni nell’interesse ...

