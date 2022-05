Rinnovo Koulibaly | spunta la proposta di De Laurentiis

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela una delle mosse di Aurelio Deper cercare di trattenere Kalidou. Il senegalese, com’è noto, ha un contratto in scadenza nel 2023 e, per il momento, non sembra ci siano grandi spiragli per il. FOTO: Getty – NapoliQuesto nonostante il presidente del Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo, gli abbia offerto un quinquennale da tre milioni a stagione, chiedendogli di restare. L’offerta rappresenta però praticamente la metà dell’attuale stipendio percepito dal numero 26, fedele alla politica di abbattimento del monte ingaggi intrapresa dal club azzurro. La distanza con le richieste del calciatore tuttavia, stando al quotidiano, pare incolmabile. La soluzione più credibile, a questo punto, è che il calciatore ...

Il Napoli si mette in moto per ildi, al calciatore proposto un quadriennale: le cifre dell' offerta.... ci sono anche Bayern e Psg Napoli 30/04/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli - Sassuolo / foto Image Sport nella foto: esultanza gol KalidouIldi Kalidoucon il ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Televomero del futuro di Kalidou Koulibaly. Visto la situazione si andrà verso una conferma di Koulibaly a parametro pe ...E ciò significa che Koulibaly, se non arriverà la famosa offerta di cui sopra o se il club riterrà di non cederlo per la gioia di Spalletti, potrebbe restare a scadenza”. L’agente aspetta l’offerta di ...