Inter, Esposito la chiave per prendere Asllani (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Inter continua a seguire Asllani per il ruolo di vice Brozovic. Esposito giocatore chiave per convincere l'Empoli? Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'Inter cerca un vice Brozovic giovane e di talento con Asllani in pole per ricoprire tale ruolo. All'Empoli, per completare l'affare, potrebbe finire Sebastiano Esposito dopo la stagione passata al Basilea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

