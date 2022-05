Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle per fondare un suo partito (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Annuncio che lascerò il Movimento cinque Stelle”: dopo tanti tira e molla, Dino Giarrusso lascia il partito di maggioranza relativa per fondarne uno tutto suo. “Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare – ha dichiarato in diretta a Coffeebreak su La7 – e so che farò la gioia di tanti che nel Movimento mi hanno sempre combattuto”. L’ex iena ed europarlamentare catanese negli ultimi giorni aveva mosso diverse critiche alla leadership di Giuseppe Conte e aveva chiesto ai vertici del partito di uscire dal governo Draghi. La sua decisione potrebbe avere ripercussioni immediate sulle primarie del centrosinistra in Sicilia: Giarrusso era tra i possibili candidati del M5s alla presidenza della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Annuncio che lascerò ilcinque”: dopo tanti tira e molla,ildi maggioranza relativa per fondarne uno tutto suo. “Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare – ha dichiarato in diretta a Coffeebreak su La7 – e so che farò la gioia di tanti che nelmi hanno sempre combattuto”. L’ex iena ed europarlamentare catanese negli ultimi giorni aveva mosso diverse critiche alla leadership di Giuseppe Conte e aveva chiesto ai vertici deldi uscire dal governo Draghi. La sua decisione potrebbe avere ripercussioni immediate sulle primarie del centrosinistra in Sicilia:era tra i possibili candidati del M5s alla presidenza della ...

