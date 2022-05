Truffa bancaria in Irpinia, denunciato 35enne napoletano (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorella dei Lombardi (Av) – I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato in stato di libertà un 35enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di Truffa. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni pagamenti online, effettuati con la carta prepagata della vittima, una donna di 53 anni, che, in fase di denuncia, ha disconosciuto tali operazioni. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dell’uomo, che era riuscito ad ottenere le credenziali di accesso alla “home banking” della malcapitata ed effettuato transazioni per un migliaio di Euro. Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorella dei Lombardi (Av) – I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hannoin stato di libertà undella provincia di Napoli ritenuto responsabile di. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni pagamenti online, effettuati con la carta prepagata della vittima, una donna di 53 anni, che, in fase di denuncia, ha disconosciuto tali operazioni. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dell’uomo, che era riuscito ad ottenere le credenziali di accesso alla “home banking” della malcapitata ed effettuato transazioni per un migliaio di Euro. Spesso accade di ricevere strani SMS o e-mail con richiesta di comunicare i propri dati, per favorire una pseudo verifica in atto da parte della Banca o ...

