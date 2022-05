Traffico Roma del 24-05-2022 ore 11:30 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sensibilmente calato di intensità al Traffico sulla rete viale cittadini A dopo una mattinata caratterizzata da notevoli disagi sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita Ardeatina brevi corti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Portonaccio alla tangenziale est in tangenziale rallentamenti Salaria all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Cesena la difficoltà di circolazione a causa di un intervento dei vigili del fuoco sulla Nomentana questo evento ha reso necessaria la chiusura della complanare all’altezza di via Alessandro Torlonia in direzione di Piazza Sempione incidente qualche disagio a Fonte Meravigliosa in Viale Stefano Gradi altro incidente nella zona di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sensibilmente calato di intensità alsulla rete viale cittadini A dopo una mattinata caratterizzata da notevoli disagi sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita Ardeatina brevi corti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio alla tangenziale est in tangenziale rallentamenti Salaria all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Cesena la difficoltà di circolazione a causa di un intervento dei vigili del fuoco sulla Nomentana questo evento ha reso necessaria la chiusura della complanare all’altezza di via Alessandro Torlonia in direzione di Piazza Sempione incidente qualche disagio a Fonte Meravigliosa in Viale Stefano Gradi altro incidente nella zona di ...

