Soldi per le mascherine anti Covid non prodotte: sequestro in un'azienda (Di martedì 24 maggio 2022) Guardia di Finanza Il comando provinciale della Guardia di Finanza e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze hanno avviato la procedura di sequestro preventivo , su richiesta ... Leggi su lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Guardia di Finanza Il comando provinciale della Guardia di Finanza e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze hanno avviato la procedura dipreventivo , su richiesta ...

Advertising

Ettore_Rosato : Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione del #redditodicittadinanza. Strumento sbagliato, v… - Mov5Stelle : Siamo stati gli unici a schierarci contro quando Fratelli D’Italia voleva spendere 14 miliardi di euro per un riarm… - reportrai3 : Secondo il contratto Ue e Sanofi nel 2021, Bruxelles si impegnava ad acquistare 300 milioni di dosi, pagando in ant… - mcomemendel : i soldi lasciati in offerta alla curva per realizzare questo capolavoro sono stati senza dubbio i miglior soldi spe… - MissMarinaPunto : RT @SimonaSr29: -