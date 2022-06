Gli sbarchi non sono mai cessati. Servirebbe smetterla di far finta di non vedere niente (Di martedì 24 maggio 2022) Il 4 gennaio ne sono sbarcati 104. L’8 gennaio, 8. Il 13 febbraio, 122. L’8 marzo, 169. Il 16 marzo, 104. Il 30 marzo, 48. Il 31 marzo, 62. Il 24 aprile, 71. Il 28 aprile, 187 e 97. Il 29 aprile, 172 e 19. Il 6 maggio, 114. Il 12 maggio, 87. Il 15 maggio, 126, 32 e 85. Il 16 maggio, 97. Il 21 maggio, 119. "La Lamorgese venga a vedere la situazione con i suoi occhi" dice Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica - un paesino di 6 mila abitanti, sulla strada che da Catanzaro scende verso Locri, trovatosi da solo a gestire un esodo biblico. I toni dell’appello sono serissimi. Tanto che, al ministero, hanno subito messo in agenda un incontro tecnico: sindaco e prefetto sono attesi a Roma questo mercoledì. "Tra gennaio e aprile 2021 sono sbarcati 200 profughi, abbiamo speso 500 mila euro" spiega Zito. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Il 4 gennaio nesbarcati 104. L’8 gennaio, 8. Il 13 febbraio, 122. L’8 marzo, 169. Il 16 marzo, 104. Il 30 marzo, 48. Il 31 marzo, 62. Il 24 aprile, 71. Il 28 aprile, 187 e 97. Il 29 aprile, 172 e 19. Il 6 maggio, 114. Il 12 maggio, 87. Il 15 maggio, 126, 32 e 85. Il 16 maggio, 97. Il 21 maggio, 119. "La Lamorgese venga ala situazione con i suoi occhi" dice Vittorio Zito, sindaco di Roccella Jonica - un paesino di 6 mila abitanti, sulla strada che da Catanzaro scende verso Locri, trovatosi da solo a gestire un esodo biblico. I toni dell’appelloserissimi. Tanto che, al ministero, hanno subito messo in agenda un incontro tecnico: sindaco e prefettoattesi a Roma questo mercoledì. "Tra gennaio e aprile 2021sbarcati 200 profughi, abbiamo speso 500 mila euro" spiega Zito. ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Bisogna assolutamente fermare gli sbarchi. #BloccoNavale subito. #BastaSbarchi - SeaWatchItaly : ?? Non sono ancora conclusi gli sbarchi a #Pozzallo per le persone soccorse da #SeaWatch3 e #MareJonio. Esseri uman… - FrancescoLollo1 : La situazione è insostenibile, bisogna fermare gli sbarchi. - juancar80 : @HoaraBorselli ---> perenne campagna elettorale, come mai il prode Salvini non ha espulso gli irregolari e andava i… - alberto51059 : RT @Alexanderxxvii1: Continua l'invasione e gli italiani ZITTI!ma non sanno che queste persone sono un pericolo per il paese e SOPRATTUTTO… -