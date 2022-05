Da luglio 2022 scatola nera obbligatoria sulla propria auto? (Di martedì 24 maggio 2022) Sono giunte importanti novità per i possessori delle automobili: a partire dal prossimo mese di luglio, entrerà in vigore, con il Regolamento UE 2019/2144, l’obbligo di avere la scatola nera a bordo delle proprie vetture. Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di un localizzatore GPS che, una volta installato sul veicolo, consente il monitoraggio delle informazioni inerenti il mezzo di trasporto e utile per un’indagine in seguito ad un eventuale incidente. Con l’introduzione di queste nuove norme si ha lo scopo di offrire strade più sicure e salvaguardare tutti coloro che le percorrono ogni giorno. Detto ciò, vediamo insieme quali sono i dettagli, chi la dovrà installare, quale sarà il suo funzionamento e soprattutto se ci sarà tutela sulla privacy. Con il nuovo Regolamento UE 2019/2144, che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Sono giunte importanti novità per i possessori dellemobili: a partire dal prossimo mese di, entrerà in vigore, con il Regolamento UE 2019/2144, l’obbligo di avere laa bordo delle proprie vetture. Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di un localizzatore GPS che, una volta installato sul veicolo, consente il monitoraggio delle informazioni inerenti il mezzo di trasporto e utile per un’indagine in seguito ad un eventuale incidente. Con l’introduzione di queste nuove norme si ha lo scopo di offrire strade più sicure e salvaguardare tutti coloro che le percorrono ogni giorno. Detto ciò, vediamo insieme quali sono i dettagli, chi la dovrà installare, quale sarà il suo funzionamento e soprattutto se ci sarà tutelaprivacy. Con il nuovo Regolamento UE 2019/2144, che ...

