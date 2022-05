Vaiolo delle scimmie | i casi triplicheranno pensiamo ai vaccini | dice Matteo Bassetti

Advertising

NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - StefanoTardugno : RT @valeangelsback: Se arriva il vaiolo delle pecore, in Italia è una strage... ?? - patrinelli : ?? VAIOLO DELLE SCIMMIE Il professor Tarro spiega il piano della feccia ?? -

E' possibile contenere la trasmissione dei casi discimmie nei Paesi in cui la malattie non è endemica: lo ha detto Maria Van Kerkhove, a capo della ricerca sulle malattie emergenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "L'...AGI/Vista - Sono stati identificati diversi casi discimmie tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, ma non è una malattia omosessuale, come hanno cercato di etichettare alcune persone sui social network". Lo ha sottolineato Andy ...Caso sospetto di vaiolo delle scimmie all’ospedale San Gerardo di Monza. Nelle prossime ore, quando saranno disponibili tutti i risultati degli esami effettuati sul paziente, si potrà avere una ...«Intendiamo bloccare la trasmissione del virus da uomo a uomo e siamo in grado di farlo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico», ha aggiunto Van Kerkhove. (La Stampa) Se ne è parlato ...