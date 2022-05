Vaiolo delle scimmie, Ecdc: “Può essere grave in bambini, donne incinte e fragili. Rischio che diventi endemico in Europa” (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie mette in allerta l’Europa che ha registrato 85 casi in otto stati dal 15 al 23 maggio. “Se si verifica la trasmissione da uomo ad animale e il virus” “si diffonde in una popolazione animale, c’è il Rischio che la malattia possa diventare endemica in Europa” fa sapere l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che oggi pubblica una valutazione rapida del Rischio dopo l’aumento dei casi rilevati nell’area. L’Ecdc evidenzia l’importanza di evitare che il contagio dall’uomo passi e si diffonda in popolazione animali in Ue e chiede vigilanza su questo fronte: “È necessaria una stretta collaborazione intersettoriale tra le autorità sanitarie pubbliche dei settori umano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilmette in allerta l’che ha registrato 85 casi in otto stati dal 15 al 23 maggio. “Se si verifica la trasmissione da uomo ad animale e il virus” “si diffonde in una popolazione animale, c’è ilche la malattia possa diventare endemica in” fa sapere l’(Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie), che oggi pubblica una valutazione rapida deldopo l’aumento dei casi rilevati nell’area. L’evidenzia l’importanza di evitare che il contagio dall’uomo passi e si diffonda in popolazione animali in Ue e chiede vigilanza su questo fronte: “È necessaria una stretta collaborazione intersettoriale tra le autorità sanitarie pubbliche dei settori umano e ...

