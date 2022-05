Lewandowski vince la Scarpa d’Oro | due giocatori di Serie A nella top 10

(Di lunedì 23 maggio 2022) Robertha nuovamente vinto laa suon di gol con la maglia del Bayern Monaco. L’attaccante polacco, che sembra ormai stia facendo le valigie per accasarsi al Barcellona, ha siglato 50 gol in stagione in 46 presenze totali. ImmobileLA TOP 10 Ciro Immobile e Dusan Vlahovic rientrano tra le prime 10 posizioni del prestigiosissimo premio. La distanza tra il punteggio della prima e della seconda posizione è davvero netta: 14 punti a separareda Kylian Mbappé, fresco di rinnovo con il Paris Saint-Germain.classifica presenti anche gli exA Patrik Schick e Mohamed Salah. Robert– 70 punti Kylian Mbappe – 56 punti Ciro Immobile – 54 punti Karim ...

Advertising

ilnapolionline : Lewandowski vince la Scarpa d'Oro, Immobile e Benzema troppo lontani - - MomentiCalcio : Scarpa d’oro, niente da fare per Immobile: vince ancora #Lewandowski - raffaele_russa : Scarpa d’oro, niente da fare per Immobile: vince ancora #Lewandowski - clarkeismo : @teo_acm Figurati se vince il Bayern e Lewandowski va da loro poi - Francescovic17 : RT @JCTweet_: È inutile paragonare Di Maria a Modric o Lewandowski perché hanno la stessa età. Modric giocherà una finale di UCL dove è arr… -

Virgilio Sport

Risultati e quarti Fifa The Best 2021, i vincitori: ci sonoe Tuchel Supercoppa spagnola, Real Madrid con un gol per tempoil trofeo in Arabia Manchester, Ronaldo: "Cambiamo la ..."E magari nemmenola Champions...". Lo ha detto il presidente della società blaugrana Joan ...invece smentito le voci sempre più insistenti su un interessamento del Barça per Robert, ... Scarpa d'oro 2021/2022, vince ancora Robert Lewandowski. Immobile 3° Agente Lewandowski: «Vuole andare nel club dei suoi sogni». Le parole del procuratore dell’attaccante polacco Poni Zahavi, agente di Robert Lewandowski, ha parlato chiaramente alla Bild delle intenzio ...Il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con il Bayern per Lewandowski: i dettagli e le cifre dell’affare confermate dai media polacchi e da Sport Secondo i media polacchi e da Sport, il Barcellona e L ...