Johnny Depp vs Amber Heard | Kate Moss testimone al processo

(Adnkronos) – La modella Kate Moss testimonierà mercoledì prossimo, in collegamento video nell'aula del tribunale di Fairfax in Virginia, al processo per diffamazione intentato da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. Lo scrive il New York Post, spiegando che Moss è stata chiamata in causa dalla stessa Heard e quindi la sua deposizione è stata giudicata ammissibile. Moss ha avuto una relazione con Depp tra il 1994 e il 1997 e, secondo le fonti citate dal New York Post, ha sempre sostenuto l'attore. Amber Heard ha tirato in ballo Kate Moss nel corso della sua testimonianza del 5 maggio scorso, quando ha raccontato di un ...

