Tottenham, Conte: “Uno dei risultati più importanti della mia carriera” (Di domenica 22 maggio 2022) Tottenham Conte – Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sports, dopo la vittoria schiacciante contro il Norwich. Ecco quanto affermato. “È stata una prestazione impressionante, mi ha colpito la concentrazione della squadra. In Inghilterra non ci sono partite facili, l’abbiamo resa semplice noi. A questo punto la pressione era molto alta, noi siamo stati bravi a gestirla. Faccio i complimenti ai giocatori, al club e ai tifosi. Questo è uno dei risultati più importanti della mia carriera: non trai soddisfazione soltanto dai trofei vinti, in questo caso abbiamo ottenuto il massimo”. Si conclude alla grande la rimonta di Antonio Conte, dopo aver preso una squadra ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Antonio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sports, dopo la vittoria schiacciante contro il Norwich. Ecco quanto affermato. “È stata una prestazione impressionante, mi ha colpito la concentrazionesquadra. In Inghilterra non ci sono partite facili, l’abbiamo resa semplice noi. A questo punto la pressione era molto alta, noi siamo stati bravi a gestirla. Faccio i complimenti ai giocatori, al club e ai tifosi. Questo è uno deipiùmia: non trai soddisfazione soltanto dai trofei vinti, in questo caso abbiamo ottenuto il massimo”. Si conclude alla grande la rimonta di Antonio, dopo aver preso una squadra ...

