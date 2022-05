Live Inter-Sampdoria 3-0 Perisic e bis Correa, il match si sblocca (Di domenica 22 maggio 2022) Segui Inter-Sampdoria in diretta55' - Gol di Carlos Joaquín Correa, che porta i nerazurri sul 2-050' - Gol di Persic: buon fraseggio con Barella che serve... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 maggio 2022) Seguiin diretta55' - Gol di Carlos Joaquín, che porta i nerazurri sul 2-050' - Gol di Persic: buon fraseggio con Barella che serve...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - fcin1908it : LIVE #InterSampdoria 3-0 (59'): CAMBI INTER Esce Perisic, entra Gosens Esce Barella, entra Vidal Esce Bastoni, ent… - infoitinterno : LIVE - Inter-Sampdoria 0-0, intervallo: primo tempo di rabbia, tra il festival Audero e i gol del Milan - fcin1908it : LIVE #InterSampdoria 3-0 (56' Correa): GOL INTER Correa si fa tutto il campo e batte Audero. Tris Inter -