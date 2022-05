Sport in tv oggi | sabato 21 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 21 maggio 2022) Loin tv di, venerdì 21: di seguitogliivi fruibili attraverso le emittenti televisive italiane. La stagione calcistica sta per terminare, ma ci accompagna anche quest’con nuovida non perdere, che contraddistinguono l’ultima giornata della Serie A 2021/2022; molte squadre salutano la stagione, in attesa del doppio scontro Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, determinante per la lotta Scudetto e di scena il giorno seguente, domenica. Tra la fine dei tornei di tennis in preparazione al Roland Garros, la Formula 1 e il grande ciclismo…eccoglidisponibili sul territorio italiano per gli appassionati diFace.

Advertising

SkyTG24 : Giro d'Italia 2022, oggi la quattordicesima tappa: è la Santena-Torino - r_cisp : RT @CISPrototipi: Si comincia! #CISP - Campionato Italiano Sport Prototipi, il primo round a Pergusa Il programma di oggi: ?? Prove liber… - NapoliCM : ???? Prima pagina La Gazzetta dello Sport: 'Pogba ha detto Juve' ??? - NapoliCM : ???? Prima pagina Tuttosport Edicola: 'Una Juve più forte' ??? - NapoliCM : ???? Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan USA' ??? -

OA Sport

Partiti Eriksen, Hakimi e lo stesso Lukaku,i nerazzurri ne valgono 528,90. Una forchetta da oltre 130 che ha fatto la differenza. Se l'Inter batterà la Sampdoria domani saranno comunque 7 i ...SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT) Palinsesto Rai+ HD di Sabato 21 Maggio 2022 ore 06:30 Rubrica: TG(a rotazione) ore 08:00 Atletica Leggera 2022: 11mo Meeting ... Sport in tv oggi (sabato 21 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Rublev, Medvedev si sono schierati anche contro la guerra in Ucraina'. Queste le parole di Adriano Panatta che ha parlato a margine della presentazione dell'evento 'Banca Generali - Un campione per am ...L'Inter, per il prossimo calciomercato, è ancora concentrata sul rinnovo di Ivan Perisic: a breve prevista una nuova offerta per il croato ...