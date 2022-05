Napolitano operato | è in prognosi riservata e in terapia intensiva

(Di sabato 21 maggio 2022) Giorgioè statoallo Spallanzani di Roma. L'ospedale fa sapere che l'intervento è riuscito e il presidente Emerito della Repubblica "è sveglio, con un quadro clinico stazionario" e che attualmente si trova in. Sempre dallo Spallanzani fanno sapere che, 97 anni da compiere il prossimo 29 giugno, è in. «Il presidente Emerito della Repubblica italiana, Giorgio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani». Lo riferisce una nota dell'Istituto spallanzani di Roma, spiegando che «l'intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. ...

è ora ricoverato presso la terapia Intensiva dell'ospedale Spallanzani: "Il presidente è sveglio - recia il bollettino - con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata".Giorgio, il primo presidente della Repubblica eletto per due mandatiallo Spallanzani L'intervento fa sapere il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia è ... Napolitano operato allo Spallanzani, intervento riuscito per l'ex presidente della Repubblica: in progonosi ri Giorgio Napolitano è stato operato allo Spallanzani di Roma. L'ospedale fa sapere che l'intervento è riuscito e il ...AGI - Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'equipe del professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento ...