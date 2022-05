Juve | Pogba sempre più vicino | il forcing finale | il fattore Allegri e le cifre

(Di sabato 21 maggio 2022) Ci siamo quasi. Paulpiùall'accordo con lantus, che lo riporterebbe a Torino, in bianconero, sei...

aagulla_espn : 2012: Pogba del Man Utd a la Juve gratis 2016: Pogba de la Juve al Man Utd por 115M$ 2022: Pogba del Man Utd a la Juve gratis - Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - AlfredoPedulla : L’ultimo contatto #Pogba-#PSG risale alla prima settimana di maggio. Il #Polpo ha detto che non avrebbe più aspetta… - Fprime86 : RT @CorSport: #Juve, #DiMaria e #Pogba a un passo: spunta l'ipotesi #Paredes - haysam58461300 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? POGBA HA DETTO JUVE Le notizie ?? -

Commenta per primo L'offerta dellaa Paulè più o meno è la stessa che era stata presentata a Paulo Dybala lo scorso autunno, salvo poi essere ritirata: 7,5 milioni di euro a stagione più bonus fino ad arrivare a 10 per le ...... ex centrocampista della, avverte i bianconeri sul ritorno di Paul: ecco le sue dichiarazioni Emanuele Giaccherini, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ritorno dialla. Le ...