Gli attivisti anti-Putin e i seri dubbi sulla salute. In Russia tutti i poteri passano di mano (Di sabato 21 maggio 2022) Il canale telegram di controinformazione russa 'General Svr' torna a porre dubbi sullo stato di salute di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato infatti a partire dallo scorso martedì tutti i rapporti per il capo del Cremlino starebbero passando per Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Pure il vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, che tradizionalmente ha accesso diretto al presidente, riferirebbe esclusivamente a Patrushev.

