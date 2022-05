Vaiolo scimmie: Scalfarotto a Bassetti, 'no a stigma, non siamo più in anni '80' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Come ti creo uno stigma in sei piccole parole. Ci siamo già passati con HIV/AIDS che ha ucciso persone di ogni orientamento sessuale. Però non siamo più negli anni ‘80 e la lezione dovremmo averla imparata. Professor Bassetti, per favore, se possibile evitiamo. Grazie". Così Ivan Scalfarotto di Iv commentando via twitter le parole di Matteo Bassetti sui primi contagi da Vaiolo delle scimmie in Italia da 'cluster gay'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Come ti creo unoin sei piccole parole. Cigià passati con HIV/AIDS che ha ucciso persone di ogni orientamento sessuale. Però nonpiù negli‘80 e la lezione dovremmo averla imparata. Professor, per favore, se possibile evitiamo. Grazie". Così Ivandi Iv commentando via twitter le parole di Matteosui primi contagi dadellein Italia da 'cluster gay'.

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - turkishdizis_ : RT @runeofzireael: Non giornalista di tg5 che parlando del vaiolo delle scimmie ha detto 'trasmissibile con rapporti occasionali e rapporti… - essereminimal : Date retta a Meluzzi, svegliatevi perché la nuova incul... è dietro l'angolo. -