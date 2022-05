Ed Sheeran papà per la seconda volta, l’annuncio a sorpresa su Instagram (Di venerdì 20 maggio 2022) Ed Sheeran papà per la seconda volta, l’annuncio è arrivato a sorpresa sul profilo Instagram del cantante. Infatti, fino a questo momento, non era stato reso noto il fatto che la moglie Cherry Seaborn fosse in dolce attesa. La notizia è stata accolta con tantissima gioia da parte dei molti fan del cantautore britannico, che sono ormai abituati al fatto che sia piuttosto riservato per quanto riguarda la sua sfera privata. Però ci sono gioie così grandi che vanno condivise: e così ha fatto. Ed Sheeran, papà bis: l’annuncio social Anche la precedente gravidanza non era stata svelata con grande anticipo, i primi rumors erano iniziati a circolare verso la metà di agosto 2020: il tabloid inglese Sun aveva fatto sapere che ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Edper laè arrivato asul profilodel cantante. Infatti, fino a questo momento, non era stato reso noto il fatto che la moglie Cherry Seaborn fosse in dolce attesa. La notizia è stata accolta con tantissima gioia da parte dei molti fan del cantautore britannico, che sono ormai abituati al fatto che sia piuttosto riservato per quanto riguarda la sua sfera privata. Però ci sono gioie così grandi che vanno condivise: e così ha fatto. Edbis:social Anche la precedente gravidanza non era stata svelata con grande anticipo, i primi rumors erano iniziati a circolare verso la metà di agosto 2020: il tabloid inglese Sun aveva fatto sapere che ...

