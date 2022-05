Calcio Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly un simbolo, decida se vuole andare via” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Calcio Napoli ha parlato del futuro del difensore senegalese: “Vogliamo che resti, ma non possiamo obbligarlo. E su Osimhen…” “Koulibaly è un simbolo del Napoli, se lui non vuole più essere un simbolo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare”. Aurelio Leggi su 2anews (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente delha parlato del futuro del difensore senegalese: “Vogliamo che resti, ma non possiamo obbligarlo. E su Osimhen…” “è undel, se lui nonpiù essere undeve deciderlo lui. Noi vogliamo cheresti, ma non è che la gente la si può obbligare”. Aurelio

Advertising

RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - zazoomblog : Calcio: Napoli. Lozano perfettamente riuscito intervento alla spalla - #Calcio: #Napoli. #Lozano - STnews365 : Napoli, De Laurentiis: 'Se Koulibaly non vuole restare non posso obbligarlo'. Così il presidente dei partenopei apr… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, buone notizie per Lozano: l'operazione è perfettamente riuscita… - Luxgraph : Juve Stabia, ufficiale: Di Bari è il nuovo direttore sportivo -