Applebaum: 'Putin non si sente minacciato dalla Nato ma dalla democrazia in Ucraina' (Di venerdì 20 maggio 2022) La nota giornalista di The Atlantic è intervenuta a Piazza Pulita. 'Nessuno si sarebbe aspettato che la guerra sarebbe durata così a lungo, ed è tutt'altro che finita. Putin vuole danneggiare l'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 maggio 2022) La nota giornalista di The Atlantic è intervenuta a Piazza Pulita. 'Nessuno si sarebbe aspettato che la guerra sarebbe durata così a lungo, ed è tutt'altro che finita.vuole danneggiare l'...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili… - GiovaQuez : Applebaum: 'Putin vede l'Ucraina come una minaccia esistenziale. Vede un paese molto simile alla Russia ma che ha f… - GiovaQuez : Applebaum: 'Non solo si vuole riprendere l'Ucraina, sta cercando di distruggere l'idea di democrazia in Ucraina e d… - Pietroross : RT @GiovaQuez: Applebaum: 'Svezia e Finlandia credo entreranno nella Nato, collaborano insieme da anni, hanno eserciti compatibili. Putin n… - AlbertoAgusto2 : RT @GiovaQuez: Applebaum: 'Putin vede l'Ucraina come una minaccia esistenziale. Vede un paese molto simile alla Russia ma che ha fatto scel… -