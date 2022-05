In difesa dell’Eni e della necessità di sopravvivere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – L’Eni accusata dalla Commissione europea di “violare le sanzioni” è il punto di partenza. Ma la premessa è un’altra: di quelle accuse, sostanzialmente, ci interessa molto poco. Fondate o meno che siano. In, e il motivo è banale Siamo inperché a fronte di una situazione difficilissima in cui ci troviamo tutti, e non certo per nostra libera scelta bensì per diktat che provengono da oltreoceano, rischiamo un’economia al collasso, già duramente provata da due anni di gestione folle del Covid. Le accuse, invero, da quanto abbiamo già ricostruito, sembrano sostanzialmente infondate. L’Eni, senza dubbio, sta cercando una via per la più ovvia delle tendenze: quella alla sopravvivenza. E se sopravvive l’Eni, sopravviviamo anche noi, senza troppi giri di parole. Come la Germania ...