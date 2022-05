Carenza Vitamina B12 | se hai questo sintomo devi intervenire con urgenza

Leggi su ck12

(Di giovedì 19 maggio 2022) LaB12 è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo: se notatemolto evidente, dovete correre ai ripari.B12 (fonte pexels)LaB12 è nota anche come “dell’energia”. Essa ha infatti un alto apporto energizzante per l’organismo, ed è fondamentale per il metabolismo di proteine, grassi, carboidrati e del tessuto nervoso. Regola inoltre l’assunzione del ferro, e contribuisce a fissare laA nei tessuti. La sua azione comprende anche la sintesi dei globuli rossi da parte del midollo osseo, e si rivela perciò importantissima per la nostra salute e longevità. Unadi tale elemento nutritivo può tradursi in sintomi come affaticamento, debolezza e, addirittura, ...