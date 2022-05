Guerra in Ucraina, il soldato russo 21enne Vadim a processo a Kiev si dichiara colpevole di crimini di guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla domanda se fosse colpevole delle accuse, inclusi crimini di guerra e omicidio premeditato, ha risposto “sì“. Il soldato russo Vadim Shishimarin, 21 anni, imputato nel primo processo che si è aperto in un tribunale di Kiev dall’inizio dell’invasione di Mosca, si è dichiarato colpevole. Shishimarin, proveniente della regione siberiana di Irkutsk, è stato accusato di aver ucciso un civile di 62 anni nel nord-est dell’Ucraina nei primi giorni dell’offensiva del Cremlino e ora rischia l’ergastolo. Il giovane è comparso in aula seduto in un box di vetro con indosso una felpa blu e grigia con il cappuccio e la testa rasata. Alla lettura delle accuse contro di lui, il militare ha rivolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla domanda se fossedelle accuse, inclusidie omicidio premeditato, ha risposto “sì“. IlShishimarin, 21 anni, imputato nel primoche si è aperto in un tribunale didall’inizio dell’invasione di Mosca, si èto. Shishimarin, proveniente della regione siberiana di Irkutsk, è stato accusato di aver ucciso un civile di 62 anni nel nord-est dell’nei primi giorni dell’offensiva del Cremlino e ora rischia l’ergastolo. Il giovane è comparso in aula seduto in un box di vetro con indosso una felpa blu e grigia con il cappuccio e la testa rasata. Alla lettura delle accuse contro di lui, il militare ha rivolto ...

