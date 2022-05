Calciomercato Lazio, summit con Enzo Raiola: i nomi sul tavolo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza della Lazio ed Enzo Raiola. Ecco i nomi in ballo tra le due parti Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza della Lazio ed Enzo Raiola. In ballo ci sarebbero i nomi di Romagnoli e Patric. Il vertice servirà a gettare ulteriormente le basi per il rinnovo dello spagnolo, ma anche per vedere i margini di trattativa per il difensore attualmente al Milan. Dovrebbe esser presente anche il presidente Lotito, oggi impegnato anche in un delicato Consiglio Federale. A confermare tutto è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che, attraverso un tweet, ha rivelato che il summit dovrebbe ha preso il via comunque dopo le 17. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza dellaed. Ecco iin ballo tra le due parti Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza dellaed. In ballo ci sarebbero idi Romagnoli e Patric. Il vertice servirà a gettare ulteriormente le basi per il rinnovo dello spagnolo, ma anche per vedere i margini di trattativa per il difensore attualmente al Milan. Dovrebbe esser presente anche il presidente Lotito, oggi impegnato anche in un delicato Consiglio Federale. A confermare tutto è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che, attraverso un tweet, ha rivelato che ildovrebbe ha preso il via comunque dopo le 17. L'articolo proviene da Calcio News 24.

