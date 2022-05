Traffico Roma del 17-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo per un incidente avvenuto poco prima di Ciampino code tra la Pontina è la Nannina ieri rallentamenti anche in interno all’altezza di Casal del Marmo in tangenzialeincolonnato verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria un incidente la causa dei rallentamenti nei due sensi su via della Pineta Sacchetti all’incrocio con via Calisto II lavori corso poi in via Tiburtina dove si transita su carreggiata ridotta tra Piazza delle Crociate in via di Portonaccio chiusa Inoltre la rampa di accesso alla tangenziale con direzione San Giovanni inevitabili le ripercussioni sulzona è sempre per lavori code nelle due direzioni su via Pontina all’altezza dei cantieri di Castel di Decima altri rallentamenti per lavori su via Aurelia a ...