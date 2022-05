Traffico di droga e armi, 30 arresti in Lombardia. Coinvolta anche la Bergamasca (Di martedì 17 maggio 2022) Il blitz Trenta persone sono state arrestate dai Carabinieri in varie province della Lombardia tra cui Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo per Traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e Traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio, a seguito di un’indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 17 maggio 2022) Il blitz Trenta persone sono state arrestate dai Carabinieri in varie province dellatra cui Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo pere illecita detenzione dida guerra e comuni, detenzione edi stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio, a seguito di un’indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni.

