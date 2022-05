Advertising

L'HuffPost

Matteo Salvini (in compagnia di Roberto Calderoli ) è stato il primo a lasciare, intorno ... I partecipanti al vertice hanno consumato unin giardino. A Villa San Martino, Silvio ...Silvio Berlusconi fa gli onori di casa per il vertice ad, accogliendo Matteo Salvini e ... raccontano, ci ha pensato il Cav che ha offerto nel giardino di Villa San Martino unagli ... L'aperitivo di Arcore va di traverso ai tre leader di destra. Soprattutto a Meloni (di G. Cerami) Vertice del centrodestra ad Arcore: i commenti dei leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia dopo l’incontro avvenuto a Villa San Martino.La nota di Fdi conferma che i nodi non sono tutti risolti, è indicativo che non sia stata scattata la foto con i partecipanti sorridenti. Aperta la questione Sicilia, dove la ricandidatura del governa ...