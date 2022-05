Iachini-Parma, è addio: ora il sogno si chiama Gattuso (Di martedì 17 maggio 2022) . Avvicendamento sulla panchina ducale Come riferisce Sky Sport le strade di Beppe Iachini e del Parma si separeranno consensualmente. Il club sta cercando il nuovo allenatore per puntare alla Serie A nella prossima stagione. Se il sogno si chiama Gennaro Gattuso, ad oggi il grande favorito è Paolo Zanetti. Nella lista c’è anche Fabio Grosso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) . Avvicendamento sulla panchina ducale Come riferisce Sky Sport le strade di Beppee delsi separeranno consensualmente. Il club sta cercando il nuovo allenatore per puntare alla Serie A nella prossima stagione. Se ilsiGennaro, ad oggi il grande favorito è Paolo Zanetti. Nella lista c’è anche Fabio Grosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

