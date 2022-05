Crimes of the Future rifiutato da Netflix, David Cronenberg: "Li credevo diversi" (Di martedì 17 maggio 2022) David Cronenberg voleva collaborare con Netflix per il suo nuovo horror, Crimes of the Future, in concorso a Cannes 2022, ma la piattaforma streaming ha detto no deludendo il cineasta. David Cronenberg ha bollato Netflix come "troppo conservatrice" dopo che lo streamer ha respinto la collaborazione per il suo nuovo lavoro, l'horror Crimes of the Future, in concorso a Cannes 2022. Parlando con Variety, David Cronenberg ha rivelato che il suo team ha discusso di Crimes of the Future con Netflix in virtù di una possibile collaborazione, ma alla fine il gigante dello streaming si è detto non interessato al film. Il regista ha affermato che, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022)voleva collaborare conper il suo nuovo horror,of the, in concorso a Cannes 2022, ma la piattaforma streaming ha detto no deludendo il cineasta.ha bollatocome "troppo conservatrice" dopo che lo streamer ha respinto la collaborazione per il suo nuovo lavoro, l'horrorof the, in concorso a Cannes 2022. Parlando con Variety,ha rivelato che il suo team ha discusso diof theconin virtù di una possibile collaborazione, ma alla fine il gigante dello streaming si è detto non interessato al film. Il regista ha affermato che, ...

