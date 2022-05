Samp - Fiorentina 4 - 1 | monologo blucerchiato | viola falliscono match point Europa

(Di lunedì 16 maggio 2022) Abdelhamid Sabiri accerchiato dai giocatori dellaGenova, 16 maggio 2022 - Ladoria festeggia al meglio la salvezza, mentre lacrolla e dovrà soffrire fino in fondo per ...

Advertising

Rossonero__1899 : Samp che demolisce la Fiorentina E contro chi si scanseranno la prossima? Esatto. Sempre loro. - BenitoAtos : RT @PeppinInter: Avevano più motivazioni la Salernitana e la Roma, eppure l’Empoli e il Venezia hanno pareggiato. Avevano più motivazioni… - Sportellate_it : La Fiorentina cade fragorosamente a Marassi contro la Samp già salva, fallendo l'ennesima e forse ultima prova di m… - davide_DG : @RInfascelli @VeneziaFC_IT Per capire.... anche i tifosi della Fiorentina dovrebbero lamentarsi dell'atteggiamento della Samp questa sera? - WSantiago_PES : @Mirkvus1 @OfficialASRoma @tanque_andre Divertirsi e guardare Juventus vs Lazio. Dopo aver visto Samp-Fiorentina. -

di Maria Strada I viola con 3 punti sarebbero stati certi di tornare in Europa, ma si presentano molli e si fanno sorprendere e travolgere Lanon approfitta della sconfitta dell'Atalanta a San Siro contro il Milan e del pareggio della Roma con il Venezia, mancando così una zampata importante verso l'Europa League ( con tre punti ...Lo ha dichiarato il tecnico della, Vincenzo Italiano a Dazn dopo la gara con la ... I subentrati Laandava più forte di noi, mi dispiace perché le motivazioni erano differenti, ma non ...La Sampdoria festeggia la salvezza ottenuta ieri per le sconfitte di Cagliari e Genoa, sommergendo di gol una Fiorentina che col 4-1 subito a Marassi ferma la rincorsa all'Europa con la ...La Sampdoria vince contro la Fiorentina nella penultima sfida di campionato per 4-1: la classifica aggiornata La Sampdoria, già salva ...