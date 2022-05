Roma, feroce aggressione in strada: 33enne massacrato di botte (Di lunedì 16 maggio 2022) È stato aggredito violentemente. E il suo corpo parla perché lui, un marocchino di 33 anni, ha riportato moltissime ferite, tra trauma cranico e fratture varie. Ma cosa sia successo e perché ancora non è chiaro: chi lo ha picchiato? E cosa c’è alla base di quella terribile aggressione? Giovane pestato di botte a Roma Quello che è certo, almeno per il momento, è che il giovane è stato pestato di botte ieri mattina. Ma ad avvisare gli agenti di Polizia, che ora stanno indagando sul caso, è stato il personale sanitario dell’Ospedale Umberto I perché proprio qui, nel nosocomio, era arrivato il 33enne con una profonda lacerazione al braccio destro e diversi traumi sul corpo. Come sta la vittima Il ragazzo, poi, è stato portato al CTO, dove è stato refertato con 30 giorni di prognosi. Nel violento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) È stato aggredito violentemente. E il suo corpo parla perché lui, un marocchino di 33 anni, ha riportato moltissime ferite, tra trauma cranico e fratture varie. Ma cosa sia successo e perché ancora non è chiaro: chi lo ha picchiato? E cosa c’è alla base di quella terribile? Giovane pestato diQuello che è certo, almeno per il momento, è che il giovane è stato pestato diieri mattina. Ma ad avvisare gli agenti di Polizia, che ora stanno indagando sul caso, è stato il personale sanitario dell’Ospedale Umberto I perché proprio qui, nel nosocomio, era arrivato ilcon una profonda lacerazione al braccio destro e diversi traumi sul corpo. Come sta la vittima Il ragazzo, poi, è stato portato al CTO, dove è stato refertato con 30 giorni di prognosi. Nel violento ...

