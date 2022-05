Jake Daniels | chi è il calciatore inglese che ha fatto coming out

SkySport : Blackpool, il coming out di Jake Daniels: 'Voglio essere un modello con questo passo' #SkySport #Blackpool… - Eurosport_IT : Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? - LanguagePlanetJ : RT @Eurosport_IT: Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Jake Daniels è il primo calciatore in attività nel Regno Unito a dichiararsi omosessuale ??????? -

Una settimana dopo il suo debutto tra i professionisti in Championship, il 17enne attaccante del Blackpoolè diventato il primo calciatore in attività a fare coming out, rivelando in un'intervista tv la sua omosessualità. Una decisione, ha spiegato, per combattere il flagello della omofobia ...Un giocatore di 17 anni ha fatto coming out, diventando l'unico calciatore professionista maschio apertamente gay in Gran Bretagna. L'attaccante del Blackpoolha detto di aver ricevuto 'un supporto straordinario' dai suoi compagni di squadra dopo aver parlato loro della sua sessualità. L'attaccante, classe 2005, già esordiente in prima squadra, ...Una settimana dopo il suo debutto tra i professionisti in Championship, il 17enne attaccante del Blackpool Jake Daniels è diventato il primo calciatore attualmente in attività, in Gran Bretagna, a ...Jake Daniels, attaccante di 17 anni del Blackpool è il primo calciatore in Europa a fare coming out. Non succedeva dai tempi di Justin Fashanu, che in seguito alla sua dichiarazione venne ostracizzato ...