I programmi in tv oggi, 16 maggio 2022: film e attualità (Di lunedì 16 maggio 2022) Su Canale 5 L’isola dei famosi, su Rai Due torna Made in Sud. Guida ai programmi Tv della serata del 16 maggio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 16 maggio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 A muso duro – Campioni di vita. Anni ’50. In un’epoca storica in cui avere una menomazione significava perdere lavoro e ruolo sociale, Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL, crede profondamente nel fatto che lo sport possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo. Per questo, insieme a Maria Stella, sua compagna, partorisce un’idea ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) Su Canale 5 L’isola dei famosi, su Rai Due torna Made in Sud. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 A muso duro – Campioni di vita. Anni ’50. In un’epoca storica in cui avere una menomazione significava perdere lavoro e ruolo sociale, Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL, crede profondamente nel fatto che lo sport possa essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo. Per questo, insieme a Maria Stella, sua compagna, partorisce un’idea ...

Lopinionista : I programmi in tv oggi, 16 maggio 2022: film e attualità - imalexiareds : RT @LuBlue94: Per quanto nemmeno Alex stia brillando in modo memorabile per risultati dopo 8 mesi di programmi e buona esposizione, comunqu… - LuBlue94 : Per quanto nemmeno Alex stia brillando in modo memorabile per risultati dopo 8 mesi di programmi e buona esposizion… -