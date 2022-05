Covid oggi Corea del Nord, Oms: “Rischio rapida diffusione” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme: il Covid-19 potrebbe diffondersi rapidamente in Corea del Nord, dove “programmi di vaccinazione devono ancora iniziare”. “Con il Paese che non ha ancora iniziato la vaccinazione contro il Covid-19, c’è il Rischio che il virus si diffonda rapidamente tra la popolazione se non viene arginato con misure immediate e adeguate”, afferma in una dichiarazione Poonam Khetrapal Singh, direttrice regionale dell’Oms per la regione del sud-est asiatico dopo le notizie arrivate dalla Corea del Nord. Nella dichiarazione l’Oms precisa di non aver ancora ricevuto informazioni direttamente dalle autorità della Corea del Nord e ribadisce l’impegno a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme: il-19 potrebbe diffondersimente indel, dove “programmi di vaccinazione devono ancora iniziare”. “Con il Paese che non ha ancora iniziato la vaccinazione contro il-19, c’è ilche il virus si diffondamente tra la popolazione se non viene arginato con misure immediate e adeguate”, afferma in una dichiarazione Poonam Khetrapal Singh, direttrice regionale dell’Oms per la regione del sud-est asiatico dopo le notizie arrivate dalladel. Nella dichiarazione l’Oms precisa di non aver ancora ricevuto informazioni direttamente dalle autorità delladele ribadisce l’impegno a ...

