Adriana Volpe non sarà più al GF Vip: due nuove opinioniste (Di lunedì 16 maggio 2022) Sappiamo da tempo che Sonia Bruganelli non tornerà a fianco di Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello Vip (che partirà a metà settembre). Adesso però pare che anche Adriana Volpe non sia stata confermata. Stando a quello che riporta Giuseppe Candela su Dagospia, la produzione del reality sarebbe già alla ricerca di due nuove opinioniste. "A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l'esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il ...

